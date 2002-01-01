Системы защиты от БПЛА

Промышленные здания

заводы, склады, производственные предприятия и другие объекты, где осуществляется промышленная деятельность. Защита таких зданий важна для предотвращения возможных угроз безопасности и обеспечения непрерывности производства

Административные здания

офисы, государственные учреждения, образовательные организации и другие административные объекты. Системы защиты помогут предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и обеспечить безопасность сотрудников и посетителей

Нефтехранилища и топливохранилища

объекты, предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов. Защита этих зданий необходима для предотвращения возможных аварий и утечек, которые могут нанести серьёзный ущерб окружающей среде и здоровью людей

Предприятия оборонной промышленности

военные базы, заводы по производству военной техники и другие объекты оборонного комплекса. Системы защиты помогают предотвратить возможные атаки с использованием БПЛА и обеспечивают безопасность военных объектов

Объекты химической промышленности

заводы по производству химических веществ, склады с химическими материалами и другие подобные объекты. Защита от БПЛА помогает предотвратить возможные аварии и утечки химических веществ

Объекты ядерной энергетики

предотвращение несанкционированного доступа и обеспечение безопасности персонала и окружающей среды. Это критически важно для предотвращения возможных аварий и утечек, которые могут нанести серьёзный ущерб здоровью людей и экологии