Системы защиты от БПЛА
ООО «СтальПром»
предлагает ассортимент метериалов для возведения сеток и куполов для защиты от БПЛА
Мы готовы решить проблему по защите объектов и производству оградительных сеток-сооружений от БПЛА самолетного типа
Канаты
DIN 3055
DIN 3060
ГОСТ 2688-80
Канат стальной для подвесных систем для защиты от атак БПЛА
Талрепы
DIN 1480
DIN 1478
ГОСТ 9690-71
Для натяжение кабельных защитных систем
Зажимы
DIN 741
DIN 1142
Зажим тросов защиты от бпла
Коуши
DIN 6899
Предназначены для установки на трос при изготовлении петли на его конце
- Канаты
- Канат DIN 3055 6х7+FC Ø от 6 до 40мм Электрооцинкование-RHRL-1770
- Канат DIN 3060 6х19+FC Ø от 3,9 до 13.0мм Электрооцинкование-RHRL-1770
- Канат ГОСТ 2688-80 Ø от 6.2 до 56мм
- Талрепы
- Талреп оцинкованный DIN 1480, ГОСТ 9690-71 кольцо-кольцо
- Талреп оцинкованный DIN 1480, ГОСТ 9690-71 крюк-кольцо
- Талреп оцинкованный DIN 1478 грузовой закрытого типа вилка-вилка
- Зажимы
- Зажим винтовой канатный оцинкованный DIN 1142
- Зажим винтовой канатный оцинкованный DIN 741
- Коушы
- Коуш DIN 6899 Оцинкованный
В текущей ситуации вероятны угрозы атаки БПЛА самолетного и мультироторного типов на отдельностоящие, групповые РВС, аппараты колонного типа и другие технологические установки:
- атака «таран» путем пикирования на высоте от 20 до 35 метров под углом до 40°
- сброс взрывчатого вещества или боеприпаса
- поражение осколками и обломками БПЛА
Свою эффективность показывают устройства ближней защиты, задачей которых является минимизация осколочных повреждений объектов, удержание обломков БПЛА, а так же защита от непосредственного контакта сброшенных взрывчатых веществ массой до 70кг.
Виды решений механической защиты от БПЛА (беспилотных летающих аппаратов, дронов)
- Периметральная защита от БПЛА самолетного типа (m>100 кг.) двигающихся по азимуту без средств GPRS
- Периметральная защита от FPV дронов мелкоячеистой сеткой
- Горизонтальные защита (укрывная) от БПЛА самолетного типа (m>100 кг.) двигающихся по азимуту без средств GPRS
- Горизонтальные (укрывная) защита от атак FPV дронов и сброса боеприпасов
- Защита объектов без применения капитальных фундаментов
Механическая защита путем устройства сплошного сетчатого заграждения – обеспечивает защиту объекта от дронов движущихся по азимуту без управления или же в случае выхода из строя аппаратных средств защиты.
Периметральное ограждение может предотвращать атаку беспилотных аппаратов самолетного типа или квадрокоптеров при использовании на малой высоте.
Горизонтально натянутая сетка может предотвратить вертикальный сброс боеприпаса на защищаемый объект.
Достоинства
- Не требует обслуживания
- Дешевле электронных средств РЭБ при больших площадных
- Не капитальное сооружение - это позволяет избежать экспертизы и начать эксплуатацию сразу
- Многофункциональная конструкция
- Конструктивно адаптируется по высоте и площади под любой объект защиты
- Не выходит из строя, не ломается, не используется электрооборудование
- Выполняет защитные функции круглосуточно, не требует электропитания
- Повреждения после атаки БПЛА, оперативно устраняются рядовыми строителями
Кому подходит данный тип защиты
заводы, склады, производственные предприятия и другие объекты, где осуществляется промышленная деятельность. Защита таких зданий важна для предотвращения возможных угроз безопасности и обеспечения непрерывности производства
офисы, государственные учреждения, образовательные организации и другие административные объекты. Системы защиты помогут предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации и обеспечить безопасность сотрудников и посетителей
объекты, предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов. Защита этих зданий необходима для предотвращения возможных аварий и утечек, которые могут нанести серьёзный ущерб окружающей среде и здоровью людей
военные базы, заводы по производству военной техники и другие объекты оборонного комплекса. Системы защиты помогают предотвратить возможные атаки с использованием БПЛА и обеспечивают безопасность военных объектов
заводы по производству химических веществ, склады с химическими материалами и другие подобные объекты. Защита от БПЛА помогает предотвратить возможные аварии и утечки химических веществ
предотвращение несанкционированного доступа и обеспечение безопасности персонала и окружающей среды. Это критически важно для предотвращения возможных аварий и утечек, которые могут нанести серьёзный ущерб здоровью людей и экологии
Наши преимущества
23 годана рынке стальных канатов и грузоподъемного оборудования
ОборудованиеСовременные станки с ЧПУ, печи, испытательные стенды
25000м2общая площадь производства
9 филиаловсо складами продукции
Решим проблему с угрозой атаки БпЛА
Филиалы и склады
В целях повышения качества и сроков обслуживания наших клиентов помимо головного отдела продаж в г. Белорецке были созданы еще восемь филиалов, расположенных по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Набережные Челны, Сургут.
В каждом городе организован склад временного хранения.